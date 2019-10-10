亞利桑那州公路巡警局表示，4名租車自助旅行台灣留學生於當地時間9日上午在大峽谷（Grand Canyon）國家公園入口城市Flagstaff附近發生重大車禍，車上台留學生全受傷，其中一人傷勢嚴重，已送往當地醫院急救中，而我駐洛杉磯經文處也接獲通報，已派員到場協助。

據中央社報導，亞利桑那州高速公路警察今天午間通知駐洛杉磯經文處，黃姓、蔡姓、文姓、李姓等4名台灣籍旅客，租車行經旗桿市（Flagstaff）時發生重大車禍。

洛杉磯經文處發布新聞稿表示，已立即通報國內相關單位，並派人員前往亞利桑那州協助，也洽請當地僑胞就近探視。

據了解，車上4名旅客是從拉斯維加斯租車，連夜開車前往羚羊峽谷住宿，凌晨1時行經山路轉彎處，有大型動物進入車道，為了閃避而釀成車禍。前座兩人傷勢較輕，後座乘客疑似沒繫安全帶，車子翻滾幾圈之後，1人傷勢較重需要開刀，經文處人員已經聯絡傷者的台灣家人，通知他的父母趕往美國。

(中時電子報)