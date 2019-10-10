國慶連假首日上午 北部國道回堵 08:222019/10/10 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國慶連假首日上午，北部國道率先塞車。（摘自高速公路局） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國慶連假首日上午，高速公路開始出現出遊及返鄉車潮，北部國道率先出現塞車，時速低於20公里的紫爆路段，包括國3新店至木柵休息站、三鶯至鶯歌系統、國5石碇至坪林等。 (中時 ) #北部 #國道 #國慶 #連假 #木柵 也許您會感興趣 推薦閱讀 國慶連假搭客運 86路線平均85折 04:092019/10/06 生活新聞 官田水雉菱角 國慶連假促銷 04:102019/10/06 地方新聞 吳德榮：國慶連假前3天「秋高氣爽」 09:262019/10/06 生活 國慶連假出遊注意 哈吉貝預測路徑曝 21:322019/10/06 生活 張瀞分募集近千面國旗送市民 一起為中華民國慶生 12:332019/10/07 生活 四大超商 搶賺雙十連假財 04:102019/10/08 產業．科技 掌握國慶連假商機 !松果購物推出「國民狂歡節」 10:592019/10/08 生活 國慶連假玩龍潭 警察幫你想好怎麼走最不塞 13:532019/10/08 生活 搶雙十連假旅遊美食商機 台南晶英「府城流水席」誘客 14:102019/10/08 旅遊 雙十連假在家享美食 戶戶送 Deliveroo有優惠 14:142019/10/08 財經 生活熱門新聞 看見家裡有蜘蛛別急著殺！學者：留著好處超多 - 生活 人妻懷不了胎 醫師一檢查身體臉綠了 - 生活 清秀妹東區脫褲直接來 起身多一粒 - 生活 南方澳斷橋凌晨拆了 8點開放通行 - 生活 冬衣準備拿出來！吳德榮：下周一起天氣轉涼 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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