今天是國慶連假4天假期的第1天，高工局預測今天最連假最塞，預估整天約有122百萬車公里，平常的1.4倍，南下有70百萬車公里，為平日的1.6倍。國道5號方面，南向(南港系統-坪林)預計從凌晨5時塞到下午4時，長達11小時的塞車夢魘。

據高速公路1968網站指出，現在國3北向木柵休息站-木柵、國5南向石碇-坪林路段都是紫爆，車速只有18、19公里。國3南向三鶯-鶯歌系統路段也是紫爆。

高公局指出，國慶連假第一天西部國道南下上午6時及隔天上午7時30分以後，陸續會有車流湧現。同時公布5大地雷路段：

●國1南下楊梅-新竹系統、王田-埔鹽系統，

●國3南下土城-龍潭、快官-霧峰系統

●國5南下南港系統-坪林等路段

高公局說，今天上午7時到12時，國1南下內湖-頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)、國3南下木柵-香山、國5南下南港系統-坪林等路段，實施高乘載管制；且全日封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口匝道；高速公路採單一費率；深夜0-5時暫停收費。

(中時電子報)