陸媒《人民日報》海外版國際評論欄目「鐘聲」10日發表〈干涉中國內政註定不會得逞〉文章指出，10月7日，美方以所謂人權問題為藉口，將28家大陸地方政府機構和大陸企業列入「實體清單」實施制裁。美方行徑嚴重違反國際關係基本準則，干涉大陸內政，損害陸方利益。陸方對此表示強烈不滿和堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤，撤銷有關決定，停止干涉大陸內政。

文章指出，新疆事務純屬大陸內政，事關大陸主權、安全和領土完整。在涉疆問題上，大陸政府和大陸人民最有發言權，不容任何國家和外部勢力干預。美方打著人權的幌子，動輒根據其國內法對大陸實體實施單邊制裁，並藉機污蔑抹黑大陸的治疆政策，是對大陸內政的粗暴干涉。美方舉動再次暴露出干擾新疆反恐努力、阻撓大陸穩定發展的險惡用心。

文章表示，新疆根本不存在美方指稱的所謂人權問題，美方一再罔顧事實、顛倒黑白，無端指責大陸，不過是為其干涉大陸內政蓄意製造藉口。恐怖主義和極端主義是人類文明的公敵，維護社會和平穩定是各國人民的共同願望。新疆採取的反恐和去極端化舉措，目的是從源頭上預防極端主義和恐怖主義的滋生，完全符合大陸法律和國際實踐，是尊重和保障人權的正義之舉。有關舉措得到2500萬新疆各族人民的廣泛支持，也為國際反恐事業作出了積極貢獻。美方違背公理正義的挑釁行為，必將為世人所不齒。

文章稱，大陸打擊和消除恐怖主義威脅的努力和成果，也是維護世界和平與發展的責任擔當。世界有目共睹，大陸一系列治疆政策取得顯著成效。當前，新疆經濟發展勢頭良好，各民族和諧相處，社會穩定，已近3年未發生恐怖襲擊事件。到新疆進行實地探訪的各國駐陸使節、記者等稱讚，大陸建立職業技能教育培訓機構幫助人們去除極端思想影響是非常積極的舉措。

許多國家表示，大陸相關反恐和去極端化經驗值得學習借鑒。事實勝於雄辯，公道自在人心。50個國家常駐日內瓦大使聯名致函聯合國人權理事會主席和人權高專，積極評價新疆人權事業發展成就和反恐、去極端化成果，支持大陸在涉疆問題上的立場。

文章強調，沒有任何人能夠剝奪大陸人民追求美好生活的權利，也沒有任何人能夠阻擋大陸向前發展的步伐。美方在新疆問題上指手畫腳，不斷搞小動作，在人權問題上奉行「雙重標準」，不厭其煩給大陸使絆子、潑髒水，註定枉費心機、徒勞無益。

(中時 )