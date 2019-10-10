Stephen Curry says the China/NBA controversy won’t hinder him front speaking out in the future.



“It’s just a different conversation.”



Curry said he didn’t know enough about Chinese history to speak on it. pic.twitter.com/5hU0J8efLF — Logan Murdock (@loganmmurdock) October 9, 2019

面對火箭總管莫瑞發推挺香港引發軒然大波，勇士當家球星柯瑞10日在訓練過後，也被媒體追問他的看法，但他的回答相當小心翼翼，似乎很清楚說錯話的後果，「這只是一次不同的對話，我對大陸歷史了解不足，無法對此發表評論。」

畢竟柯瑞在大陸擁有龐大的商機，先前大陸媒體曾做過調查，在現役NBA球星當中，柯瑞在大陸的人氣高居首位，所以就算遭到刻意追問是否避談莫瑞，他說：「我沒有迴避這個問題，我只是最近太忙了，導致自己沒辦法全神貫注。」

柯瑞今年夏天也以UA代言人身分出訪過大陸，當然也會擔心這次的莫瑞事件，是否影響到日後前往大陸的代言行程？但他回答仍很小心，「我現在不知道，我不知道我們目前與大陸之間的關係，將會怎樣影響以後我前往大陸行程。」

目前夾在美國與大陸球迷之間的NBA球星很尷尬，因為假如公開支持莫瑞所謂言論自由，就會遭到大陸無情封殺，但如果反對莫瑞立場，美國網友也會大肆撻伐，所以柯瑞出現這些回應並不意外，看來這次的莫瑞風波還會延燒很久。

(中時電子報)