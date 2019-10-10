郭柯宋合體，郭台銘頻頻與柯文哲互動。（張穎齊攝）

郭台銘與柯文哲熱情握手。（張穎齊攝）

郭柯合體，郭台銘奮力又激動地丟彩球。（張穎齊攝）

郭柯合體，郭台銘奮力又激動地丟彩球。（張穎齊攝）

「郭柯宋」10日在北市府廣場前大合體，鴻海創辦人郭台銘到場時，台北市長柯文哲熱情「接駕」，針對是否會和親民黨宋楚瑜合作？郭台銘揮揮手說「不會啦」，活動結束後被堵訪時也強調「我不選了，合作什麼？」，並稱不會組黨，承認會和柯專心拚國會。

郭台銘到場時被堵訪，對於會不會和宋楚瑜合作？郭頻頻說「不會啦」，隨後到會場跟柯、宋合體，過程中，郭也不時和柯交頭接耳，指著台上的表演，2人笑呵呵，顯然把老宋晾在一旁。而在唱國歌與國旗歌時，郭激動大聲唱誦，並認真地脫戴他的招牌國旗帽，在最後丟彩球時，也奮力丟出去，格外突兀。

活動結束後，郭台銘趁柯文哲被聯訪時，趕緊離去，媒體上前賭訪詢問「為什麼不跟宋合作？」郭台銘回「我不要選了嘛，我就不要選了，合作什麼？」

是否會組黨？郭強調，也不會。媒體追問「現在專心和柯拚國會嗎？」郭台銘說，對，讓一些好的立法委員進去，讓台灣的立法更加完備。隨後上車離去。

(中時 )