中華民國108年國慶大會10日在總統府前舉行，總統府維安人員與狙擊手在高處警戒待命。（陳信翰攝）

中華民國108年國慶大會10日在總統府前舉行，維安任務十分重要，總統府維安人員與狙擊手也在高處警戒待命。（圖文／陳信翰）

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