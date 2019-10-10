迪麗熱巴談最大遺憾落淚。(圖／翻攝自微博)

迪麗熱巴想到姥姥淚流不止。(圖／翻攝自微博)

出身新疆的大陸女星迪麗熱巴，擁有深邃五官和火辣身材，在戲劇、電影和綜藝都有好表現，是當紅花旦之一，不過工作順遂的她，看似人生美滿，但其實她心中一直有個遺憾，近日她參加旅遊節目《慢遊全世界》，就忍不住觸景傷情，在鏡頭前淚崩。

迪麗熱巴到希臘體驗慢遊生活，抵達民宿時，見到房東爺爺、奶奶恩愛日常，讓她非常開心，品嘗料理想起家鄉味道，和房東奶奶熱絡互動後，更讓她想起自己的姥姥，坦言「現在看到老人，就會想到姥姥」，並忍不住落下淚來。

事實上，迪麗熱巴從小和姥姥一起生活，感情非常深厚，但長大後她因為工作忙碌，不能常陪姥姥，後來姥姥生病了，驚動整個小區，但她卻無法請假，「幾百個人都來見她了，唯獨我沒回去」，憶起來不及見姥姥最後一面，讓她相當遺憾，淚水不斷落下，但她努力「挺住」，在鏡頭前保持鎮定。

迪麗熱巴助理曾透露當時情況。(圖／翻攝自蓋特Nine9微博)

迪麗熱巴沒辦法見到姥姥最後一面。(圖／翻攝自蓋特Nine9微博)

迪麗熱巴姥姥是她在拍攝《克拉戀人》時病危，當時她還是新人，身為女二的她，好不容易爭取到角色，對她來說是相當重要作品，且她若停工，劇組拍攝進度就會受到影響，所以她沒辦法請假，有網友翻出她的宣傳「蓋特Nine9」過去微博貼文，描述當時的無奈。

那時老人家苦苦撐著，希望能見孫女最後一面，但迪麗熱巴卻無法請假，宣傳趕去找她時，她在一片漆黑的房間嚎啕大哭，而當晚她還要拍戲，本來一直在哭的她，卻突然沒了眼淚，讓她只能在片場求救「幫幫我，我哭不出來了，我腦袋裡全是姥姥，什麼都進不去」，好不容易撐到隔天下午收工，卻接到姥姥過世消息，迪麗熱巴看著窗外喃喃自語：「你知道嗎？真的會有恨的，我為什麼要當演員，我為什麼要做這份工作啊。」

迪麗熱巴在《克拉戀人》後逐漸走紅，工作也不間斷，幾乎全年無休，女星婁藝瀟就曾在節目中提及聽工作人員說，「迪麗熱巴4年來沒有休息過一天，天天累得跟什麼似的」，也讓她直言：「那樣的生活我寧可去死！」

(中時電子報)