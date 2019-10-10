蔣姓身障男子去年佯稱父親過世，沒錢治喪，以及人在大陸，無法拿錢給房東、繳會費為由，陸續向友人借錢共3萬9000多元，但事後友人發現蔣父沒死，蔣沒出國，提告詐欺。蔣向法官表示，他從小受父親虐待，犯案後曾輕生，台北地院依2個詐欺取財罪判蔣拘役75日，得易科罰金7萬5000元。可上訴。

判決指出，蔣男明知父親並未過世，去年9月以通訊軟體LINE向蕭姓友人佯稱其父過世，再佯稱要與家人分攤治喪費用，需借錢1萬1000元，幾天後，蔣再以LINE向蕭佯稱治喪費用不夠，需再借3000元，蕭如數借款。

去年10至12月間，蔣男另向劉姓友人佯稱他人在大陸，無法繳費給房東1萬7532元及繳會費7600 元，請劉幫忙轉帳匯款，劉陸續匯款2萬5132元至蔣男的郵局、銀行帳戶，事後蕭、劉發現蔣父仍在世，蔣男人在國內，屢向蔣催討欠款未果，憤而提告。蔣否認詐欺，遭北檢起訴。

北院審理時，蔣坦承犯行，自稱從小受父親虐待，犯案後曾經輕生，並提出身心障礙證明、重大傷病證明卡、法官審酌蔣未與被害人和解，尚未還款，判蔣拘役75日，藉此警惕蔣，切勿再犯。

(中時 )