國民黨總統參選人韓國瑜近來因忙於總統大選，無暇分身專顧高雄市政，因此傳出將在10月中旬請假，全心投入總統選舉，此舉也引來外界批評；對此，新北市立委參選人柯志恩表示，民進黨都在轟韓國瑜請假，但比請假更嚴重的是，賴清德擔任台南市長時，拒絕赴議會長達230多天，那段期間，台南爆發登革熱疫情，造成120多人死亡。但台南的民進黨議員有說賴清德對不起台南人嗎？

柯志恩於臉書發文表示，外界關切高雄市長韓國瑜是否請假參選總統？確實，身為總統候選人到了選舉最後階段，必然要全力投入，請假是不得不的抉擇。民進黨為此對韓國瑜窮追猛打，是否該捫心自問有無兩套標準？

柯志恩首先以美國為例，稱帶職參選並非民主國家的特例，例如美國歐巴馬以參議員身分參選總統、韓國朴槿惠以議員身分參選總統、法國席哈克也以市長身分參選總統。而在國內，2000年大選，呂秀蓮即以桃園縣長身分帶職參選副總統，且蘇貞昌、蘇嘉全、賴清德也都以立委身分帶職選縣長。

再者，柯志恩指出，選舉請假亦非韓國瑜首創，2015年朱立倫合法請假3個月，剛好避開議會總質詢，朱立倫向市民鞠躬道歉，請假期間的薪水也未支領、全數繳庫。民進黨如果反對韓國瑜請假參選，不要只會謾罵，或許可以趕快修法，不准候選人帶職參選也不准請假，但民進黨真的敢嗎？

柯志恩表示，民主政治就是讓人民可以自由選擇，喜不喜歡是一回事，韓市長如依法請假，何錯之有？事實上，市長雖請假，但市長依然要為整個市府團隊的行政績效負責，而這樣的做法，市民是否支持、認可，最後仍取決於民意。

柯志恩更指出，事實上，比請假更為嚴重的是，賴清德擔任台南市長時，拒絕赴議會長達230多天，且那段期間，台南爆發登革熱疫情，總計2萬多例、造成120多人死亡。然而，台南的民進黨議員有說賴清德對不起台南人嗎？合法請假3個月與拒絕備詢8個月，哪一種比較嚴重？哪一種對民主制度破壞更大？但民進黨對朱立倫大肆批判，卻對賴清德一路掩護；民進黨不准朱合法請假，卻縱容賴拒絕備詢，請問這是什麼樣的是非與標準？

柯志恩最後表示，民進黨議員對韓國瑜向議會請假已做好攻擊的準備，然而指責之前，勿忘去年九合一選舉，包括柯文哲、鄭文燦、林佳龍、李進勇、潘孟安共14位縣市長也都請假拚選舉。民進黨應告訴國人，為什麼民進黨籍的縣市長請假心安理得，而韓國瑜請假就是對不起市民？

(中時電子報)