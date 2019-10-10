大批支持者簇擁洪秀柱，跟她合影。(曹婷婷攝)

今天是國慶日，參選台南市第六選區立委的國民黨前主席洪秀柱，一早7點到仁德區二空眷村參加國慶升旗典禮，現場民眾人人揮舞國旗表達對國家生日的感動與祝福，洪秀柱也在群眾面前發誓，希望在明年國家生日這天歡欣鼓舞、搖旗吶喊，百行百業興盛，明年1月11日就要下架民進黨，捍衛中華民國，讓韓國瑜凍蒜、台南6席立委都當選。

仁德區二空眷村地方發起國慶升旗典禮，近百鄉親揮舞國旗參與，洪秀柱劈頭反問「今天是中華民國生日，大家想想中華民國真的快樂嗎？」她說，這樣一個值得紀念日子，這是多少先賢先烈血跡造就亞洲第一個民主的中華民國，今天中華民國生日卻快樂不起來，中華民國在哭泣，因為中華民國總統不喜歡這個名字，所以名字改成「中華民國台灣」。

洪秀柱說，蔡英文總統不喜歡中華民國這件衣服，隨時都想把它脫下來，嘴巴說中華民國是流亡政府，她卻在做中華民國總統，這些年她處處撿槍撿炮，對付自己國家人民，最成功的一件事是對付在野黨中國國民黨，讓國民黨喘不過氣、死無葬身之地。

她說，蔡英文總統號稱中華民國經濟遠比過去幾十年來好，重登亞洲四小龍之首，但老百姓沒有感覺，說要固主權卻讓這個國家3年斷交7個國家，讓我們走不進去國際組織，在國際沒有生存空間；她說要拚經濟，但各行各業景氣蕭條；她說要顧民生，但我們的孩子不容易找到工作，薪水這麼多年來始終沒有增加；她讓我們生活困苦，讓我們覺得未來沒有希望；她讓我們的國家不知道要走到哪裡去。

洪秀柱說，中華民國之於現在的總統是「必要時穿起來，不需要時脫下來的衣服，青天白日滿地紅也是需要時拿出來揮揮旗，不需要時就棄之於地。」她對在場群眾說，如果真的在明年希望國家生日這天歡欣鼓舞、搖旗吶喊，百行百業都能興盛，國家每一個同胞安居樂業，就要在明年1月11日下架民進黨，捍衛中華民國。

宣布參選以來，洪秀柱馬不停蹄在台南選區展開拜訪基層的行程，她說，雖然外界認為覺得這裡綠到不行，但她實地走訪傾聽民眾心聲，大家反應熱烈也熱情回饋，「這次讓我覺得會有變天的感覺」，她說，勤著走訪收穫很多，對於選情也越來越有信心。

(中時 )