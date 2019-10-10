《香港01》今天報導，陸媒《環球時報》總編胡錫進昨再次造訪香港，評估香港未來形勢，他聽到兩種說法，一派認為局勢的未來走向是暴力示威活動已處於強弩之末；另一種觀點認為局勢出現好轉的苗頭為時尚早。他預期這次留港期間很可能看不到大規模示威者聚集，但有可能會遇上突如其來的破壞活動。

報導稱，胡錫進一個月前曾來香港為前線記者打氣，並希望親身感受香港氣氛，採訪不同的市民，令評論局勢更客觀。他周三再度赴港，拍片表達對香港局勢的感受，他說，有一派意見認為局勢的未來走向是暴力示威活動已處於強弩之末，因為暴力對香港損害愈來愈大，而《禁蒙面法》在發生作用，令示威者數目減少；另一種觀點是局勢出現好轉的苗頭為時尚早，因為示威者只是變得更分散。

報導指出，胡錫進本身是「網絡大V」，有近2000萬追隨者，他在題為〈老胡重返香港，聽到人們對暴亂走向有兩種說法〉的片中表示，局勢與他一個月前來港時相比已經出現變化，反對派無法再次舉行大型的示威活動，而且很多人對動盪心生厭倦，產生求穩之心，激進示威者卻變得更極端，「他們四處開花，到處搞破壞，實施人身攻擊時下手非常狠，經常把人往死裏打，不時把人打得頭破血流，險些出人命」。

報導指，評估未來形勢，胡錫進說聽到兩種說法，一派認為局勢的未來走向是暴力示威活動已處於強弩之末，例如港鐵因破壞行動而被迫停止服務，令激進示威者失去民意支持，加上《禁蒙面法》正在發生作用，震懾了部分人；有分析認為，示威者數目減少，暴徒更加極端，以及參與的人愈來愈年輕，都是抗議活動走向窮途末路的標誌。

胡錫進說，另一種觀點認為局勢出現好轉的苗頭為時尚早，因為示威者沒有變少，而是變得更分散，另外港鐵在示威期間多次經常停止服務，也令示威者難以大量集中。他說，自己這次留港期間很可能看不到大規模示威者聚集，但有可能會遇上突如其來的破壞活動。

(中時 )