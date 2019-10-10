歷時5個多月的2019年中國北京世界園藝博覽會9日晚閉幕。國際展覽局局旗、國際園藝生產者協會會旗移交給2021年世界園藝博覽會舉辦國卡達杜哈代表。

經過7年的籌備建設，今年4月28日北京世園會正式開幕，以「綠色生活 美麗家園」為主題，在北京延慶面積503公頃的園區內，構建了一山、一湖、一閣、一鎮、四館、一劇場、兩軸、多片區的特色景致，遊客可欣賞到1200多種不同海拔的花卉品種，與全球各地的奇花異草親密接觸。

北京世園會是有史以來國際參展方數量最多的A1類世界園藝博覽會。162天裡共有110個國家和國際組織參展。與此同時，開園期間接待各類入園參觀人數達934萬人次，會期共舉辦3284場中西交融、精彩紛呈的文化活動，吸引觀眾310多萬人次，吸引國際友人20萬多人次。

國際展覽局秘書長洛塞泰斯在閉幕式上表示，堅持綠色發展、與大自然和諧共存，是當今時代的一大挑戰。過去的162天，北京世園會發揮了展示視窗作用，展現出園藝為促進綠色生活、可持續發展和提升生活品質所作貢獻。

(旺報 )