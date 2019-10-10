近日高雄市長韓國瑜遭市議員陳致中爆料，將於月中請假拚總統大選。韓營發言人、台北市議員葉元之表示，該請假就要請假，時間點差不多了；並指出，消息之所以會走漏，應該就是黨部的人說出去的！他們自己也很傻眼，這幾天接到非常多電話，支持者都非常生氣。

葉元之在政論節目《新聞面對面》表示，究竟何時請假，他也還沒得到確切消息，但氛圍感覺應該與外傳時間點相差不遠。他個人也認為，該請假就要請假，否則高雄市長與國民黨總統參選人，兩者身分必有時間衝突。

不僅如此，葉元之更透露，他之所以主張趕快請假，還有一個很大原因，就是有人會「走漏風聲」。葉坦言：「為什麼我覺得趕快請？因為你看，我們現在遇到一個很大的問題，其實我們內部真的都沒有整合……我們今天花了非常多的時間，在講說這個消息到底是誰放出去的？」

葉元之補充，這個消息雖然不是完全精準，「但是為什麼會有這個消息出去？後來大家猜測，應該是、可能是黨部的人講出去的！因為現在黨部跟競辦或者是我們其他單位，大家可能有開過會，但是這只是討論當中，可能有人就把討論當中的方案，就把它跟媒體透露了。所以今天這個消息一出來，其實我們都接到非常多電話，大家都非常生氣！」

(中時電子報)