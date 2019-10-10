直播》中華民國生日快樂 總統府國慶升旗典禮 09:082019/10/10 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統府前國慶表演。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 LIVE／總統府國慶升旗 中華民國108年國慶以「攜手世界、台灣耀飛」為主題，總統府前表演全程直播。 今年國慶大典將分為序幕、國慶大會、主題表演三個部分表演；將先由陸軍專科學校的戰鼓隊開場，接著將由台北樂府、培德體育表演的舞獅、熱舞表演接手，然後則是三軍聯合樂儀隊操槍、海軍陸戰隊的反恐戰技操演接力演出。 影》韓國瑜國慶談話：民進黨操作亡國感！ 對決蔡英文！韓國瑜國慶公布《兩岸政策白皮書》 (中時電子報) #國慶 #主題 #表演 #總統府 #節目 也許您會感興趣 推薦閱讀 國慶國歌 東南亞新住民首獻聲 04:092019/10/06 生活新聞 張瀞分募集近千面國旗送市民 一起為中華民國慶生 12:332019/10/07 生活 愛中華民國！他籲藍營集結 來這大唱國歌 13:092019/10/07 政治 侯友宜取消新北國慶升旗 憤怒網友灌臉書 11:052019/10/08 政治 直播》國慶預演登場 儀隊戰機是亮點 14:042019/10/08 政治 小英親自開箱 入住總統府房間長這樣！ 14:062019/10/08 政治 國慶預演 台船、漢翔花車首亮相 造型搶眼 16:492019/10/08 政治 國慶遊行 勞動部花車曝光 13:122019/10/09 生活 技能出英雄、閃耀全世界 勞動部技能國手雙十英雄車隊亮相 14:142019/10/09 生活 嗆國慶把自己裝肖耶 扁親上陣回文 14:242019/10/09 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜真的GG了？網：笑死！ - 政治 見這人力挺韓國瑜 葉毓蘭驚呼：起風了！ - 政治 LSE為蔡學位背書 彭文正開心到想開香檳 - 政治 抓到了！直擊陳致中又流連養生會館 「鬆一下」 - 政治 韓身邊內鬼是他們！發言人傻眼了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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