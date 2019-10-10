LIVE／總統府國慶升旗

中華民國108年國慶以「攜手世界、台灣耀飛」為主題，總統府前表演全程直播。

今年國慶大典將分為序幕、國慶大會、主題表演三個部分表演；將先由陸軍專科學校的戰鼓隊開場，接著將由台北樂府、培德體育表演的舞獅、熱舞表演接手，然後則是三軍聯合樂儀隊操槍、海軍陸戰隊的反恐戰技操演接力演出。

(中時電子報)