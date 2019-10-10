莫瑞先前發推支持香港卻又很快刪除了。(摘自莫瑞推特)

日前美國職業籃球聯賽NBA「火箭隊」總管莫雷（Daryl Morey）透過推特發文表示，支持香港「反送中」運動，引起中國民眾及大小官媒非常不滿。隨著NBA總裁席佛（Adam Silver）也發出聲明挺莫雷，表示「他有享有言論自由的權利」，造成眾多中國網民震怒，開始了一系列捕風捉影的獵巫行動。但這次卻把矛頭指向同為中國人的一名廣州體育公司職員，因為他在自己朋友圈發文表示，支持精靈寶可夢裡面的「火箭隊」。

該職員叫作邱冠榮，任職於《中體馬拉松》，在中國現正掀起的「反NBA運動」時期，想耍一下幽默感，在個人的朋友圈中發了篇文，其中提到「我是會支持火箭隊的，無論你們怎麼詆毀他們，畢竟他們是我從小的信仰，他們一次次慘痛失敗但又一次次爬起來向夢想挑戰，激勵了我無數個奮鬥的日日夜夜」，並且在文末註記「謝謝你！武藏、小次郎、喵喵怪」。

邱冠榮本人的道歉信中表示，文中所指的「火箭隊」並非「NBA的火箭隊」而是知名動漫《精靈寶可夢》的角色團體，並特別強調「請大家不要誤會我」。（摘自中體馬拉松微信公眾號）

看似幽默有才的發文，他始終不會想到，會造成多麼大的後果。邱冠榮公司《中體馬拉松》發現此篇文後，隨即向外界發布道歉聲明。公司貼文表示，邱在朋友圈發表的不當言論，已造成社會不良的影響，已對他「進行嚴肅批判教育，邱冠榮已認識到此言論的不當之處，並作出深刻的反省檢討」。

邱冠榮本人的道歉信也一併附上，他表示，文中所指的「火箭隊」並非「NBA的火箭隊」而是知名動漫《精靈寶可夢》的角色團體，並特別強調「請大家不要誤會我，在十一國慶閱兵時也同樣會熱淚盈眶，同時希望繼續盡自己微薄之力為國家奮鬥」。

火箭隊是精靈寶可夢最受歡迎的反派主角，卻被作為挺NBA「火箭隊」的直接聯想。《反送中》造成的後續影響已像病毒般地擴散，目前中國民眾發起「拒看NBA」活動，近日在上海舉行的NBA熱身賽賽後球迷互動會也因此遭取消，騰訊更是直接將NBA商品等相關影片從網站下架、移除。

(中時電子報)