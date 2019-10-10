國聯分區系列戰G5殊死戰，沒想到勇士卻彷彿中邪般，投手、守備都出問題，紅雀靠5次安打、1次失誤，以及單局4次保送，首局就海灌10分奠定勝基，更創下季後賽史上首局最多得分紀錄，最終紅雀以13比1獲勝，睽違5年闖進國聯冠軍戰。

紅雀原本以1勝2敗陷入淘汰邊緣，不過上一場在延長賽逆轉戰局，把比賽逼至G5生死鬥後，10日在勇士主場血洗對手。首局勇士先發投手弗坦維茲(Mike Foltynewicz)僅拿到1個出局數，連被敲3支安打、送出3次四壞球，期間還包含1次隊友失誤，讓對手豪奪4分後狼狽退場。

勇士接下來換上佛萊德(Max Fried)也沒好到哪去，滿壘情況下丟出保送讓紅雀輕鬆得分，接著連續被敲2支二壘安打、更出現暴投，首局紅雀就打了14人次、海灌10分，勇士還沒開始打擊就已經心如死灰，而紅雀季後賽首局攻下10分為史上最多，打破1958年世界大賽勇士對洋基首局拿7分的紀錄。

首局就被打爆的勇士完全無力反撲，僅在4局下半靠唐納森(Josh Donaldson)的陽春炮拿下全隊唯一1分，最後紅雀13比1獲戰勝勇士，在對方主場讓對手超難堪，也繼2014年後再度闖進國聯冠軍戰，將要對上稍晚出爐的國民與道奇獲勝者，以爭取世界大賽門票。

(中時電子報)