鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜3人10日在北市府前廣場合體出席國慶升旗活動，柯會後受訪時，被問及誤會是否化解，以及要不要爭取親民黨總統門票？柯說「不要讓人家緊張好不好」，至於親民黨說門票一定會用，且10月底會有答案？柯說「那就慢慢等，離10月底還有20天」

宋楚瑜在場唱完國旗歌後，不等柯文哲上台致詞，就握手快閃，郭台銘也在柯文哲接受聯訪前趕緊離去，柯文哲對此表示「他們都有行程，他們又不用跟我一起聯訪」，但媒體追問宋下一個行程明明也是跟柯一樣去總統府，柯則語塞：「宋先進去。」

柯文哲表示，應該是親民黨議員黃珊珊安排宋出席，而他和宋2人關係本來就很好，外面卻老是傳說什麼宋不高興，講一大堆，實在是，還好啦還好啦，國慶日就共襄盛舉，開放大家來參加，這就是不分背景，都可以來一起歡慶國慶日，就這樣。針對是否對宋釋出善意，柯答「本來關係就不錯，本來就很好」。

至於和宋講什麼？柯反問媒體「問題是怎麼可以跟你講？我等下次再跟你講」，是否有對宋說「歹勢」？柯說，沒有啦，細節再講。對於是否解開誤會，柯宋間沒有問題了？柯文哲說「沒有啦，這其實都沒什麼，只要講清楚就沒事，都還好啦，我都可以解釋」。

而宋楚瑜在唱國歌時，有高唱「貫徹始終」，柯是否支持貫徹始終？柯文哲回答，要唱就是唱完，哪有唱到那句不唱。

對於郭董不和宋合作，柯文哲回應，他不曉得、不能替郭回答，不能亂講，這個有時候郭做什麼決定，我們也不會去給郭過度解讀。那是否就會想和宋楚瑜2020合作？柯說，合作看合作什麼，哪跳躍性思考，我們平常都合作，像黃珊珊也來當副市長。比如合作衝2020國會席次？柯回「唉唷，順其自然，今天沒有其他適合的問題了嗎？」

媒體詢問，有要爭取親民黨2020總統門票？柯文哲說「你不要讓人家緊張好不好」，針對親民黨說門票一定用，到10月底會有答案，柯說「那你就慢慢等，離10月底還有20天」，外傳各路人馬都有去找宋，有包括柯嗎？柯答，沒有，你們不要緊張。

若宋楚瑜表態親征總統大選，是否支持？柯回應「再講吧，他有他的打算」。

(中時 )