廣州龍獅後衛陳盈駿此役仍無發揮，全場只拿2分、3籃板。(美聯社)

At the end of the Chinese national anthem and during the silence before the singing of the Star Spangled Banner, a protestor screams “Free Hong Kong!” while holding a sign. He walks out of the arena peacefully, followed by an usher. pic.twitter.com/H9JrZHb9FO — Candace Buckner (@CandaceDBuckner) October 9, 2019

火箭總管莫瑞事件持續延燒！廣州龍獅10日來到華盛頓跟巫師進行熱身賽，從賽前場外就有美國球迷高舉「光復香港時代革命」T恤，甚至開賽前剛放完大陸國歌，就有球迷高喊解放香港，隨即就被現場警衛請出場外，卻僅是冰山一角。

這場在巫師主場第一資本競技館進行的熱身賽，從賽前場外就有球迷高舉支持香港標語，更怒罵NBA很丟臉，甚至賽前放完大陸國歌，就有一名球迷趁機大喊支持香港口號，只是眼見警衛走了過來，這名球迷隨即乖乖走出球場之外。

不過接下來仍有觀眾刻意走到接近球員通道場邊，高舉支持香港標語，也被警衛請出場外，到了第2節，換成兩名觀眾高舉支持西藏獨立的標語，馬上就被3名警衛盯上，更走上看台把兩人請出場外，隨後巫師發言人否認驅逐觀眾出場。

廣州終場98比137慘遭巫師修理，效力廣州的中華男籃主控陳盈駿，替補上場打了15分鐘，7投1中，只拿2分、3籃板，4名廣州外援合計攻下78分，幾乎包辦廣州四分之三得分；巫師則以華格納21分最高，八村壘11分、7籃板。

(中時電子報)