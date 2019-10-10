108年國慶大會10日在總統府前廣場登場，會前，參與國慶花車遊行的同學們加緊練習，展現年輕人的活力與朝氣。（劉宗龍攝）

108年國慶大會10日在總統府前廣場登場，會前，參與國慶花車遊行的同學們加緊練習，展現年輕人的活力與朝氣。（劉宗龍攝）

108年國慶大會10日在總統府前廣場登場，參與國慶大會的民眾拿著國旗手提袋，排隊緩緩走向會場。（劉宗龍攝）

108年國慶大會10日在總統府前廣場登場，多部的國慶花車遊行車隊停在重慶南路上預備，不少民眾搶先目睹花車風采，並拿手機出來拍照留念。

會前參與國慶花車遊行的同學們加緊練習，展現年輕人的活力與朝氣，參與國慶大會的民眾則拿著國旗手提袋，排隊依序走向會場。

(中時 )