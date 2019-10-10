國慶大會盛大舉行 民眾搶睹花車風采 10:152019/10/10 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 108年國慶大會10日在總統府前廣場登場，多部的國慶花車遊行車隊停在重慶南路 上預備，不少民眾搶先目睹花車風采，並拿手機出來拍照留念。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 108年國慶大會10日在總統府前廣場登場，會前，參與國慶花車遊行的同學們加緊練習，展現年輕人的活力與朝氣。（劉宗龍攝） 108年國慶大會10日在總統府前廣場登場，會前，參與國慶花車遊行的同學們加緊練習，展現年輕人的活力與朝氣。（劉宗龍攝） 108年國慶大會10日在總統府前廣場登場，參與國慶大會的民眾拿著國旗手提袋，排隊緩緩走向會場。（劉宗龍攝） 108年國慶大會10日在總統府前廣場登場，多部的國慶花車遊行車隊停在重慶南路上預備，不少民眾搶先目睹花車風采，並拿手機出來拍照留念。 會前參與國慶花車遊行的同學們加緊練習，展現年輕人的活力與朝氣，參與國慶大會的民眾則拿著國旗手提袋，排隊依序走向會場。 (中時 ) #國慶 #花車 #遊行 也許您會感興趣 推薦閱讀 張瀞分募集近千面國旗送市民 一起為中華民國慶生 12:332019/10/07 生活 集會遊行禁化妝 徐國勇：贊成修法取消限制 12:122019/10/07 政治 愛中華民國！他籲藍營集結 來這大唱國歌 13:092019/10/07 政治 高鐵首度參加國慶花車遊行 萌版車頭雙十登場 18:212019/10/07 財經 同志遊行彩繪臉部該不該禁？林瑞圖、黃郁芬隔空交火 19:102019/10/07 政治 國慶預演 台船、漢翔花車首亮相 造型搶眼 16:492019/10/08 政治 中油國慶花車化身大鯨魚 領航綠能寶島 12:522019/10/09 財經 中油國慶花車化身大鯨魚 領航綠能寶島鯨艷世界 13:522019/10/09 財經 嗆國慶把自己裝肖耶 扁親上陣回文 14:242019/10/09 政治 大葉大學造藝系打造 華航國慶花車吸睛 04:102019/10/10 證券．權證 生活熱門新聞 人妻懷不了胎 醫師一檢查身體臉綠了 - 生活 清秀妹東區脫褲直接來 起身多一粒 - 生活 看見家裡有蜘蛛別急著殺！學者：留著好處超多 - 生活 獨家》蒸發近1年 貴婦奈奈爆落跑新內幕 - 生活 冬衣準備拿出來！吳德榮：下周一起天氣轉涼 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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