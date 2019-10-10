國外有一名新郎，當他又緊張又期待的轉過身迎接他的美嬌娘時，卻直接被眼前的人嚇傻，脫口而出一句髒話。因為，站在他面前的不是甜美可人的「準妻子」，而是一名穿著純白婚紗、打扮精緻的彪、形、大、漢。其實，這名「壯士」是新郎最好的朋友，也是當日的伴郎。託他的福原本緊張的新郎完全放鬆，直接笑到跪倒在地，婚禮上也充滿了歡笑聲。

You may now kiss the bride!👰 pic.twitter.com/bHZTwJnZq1 — Daily Mail Online (@MailOnline) October 7, 2019

據《鏡報》報導，這場有趣的婚禮在美國西維吉尼亞州(west virginia)舉行，影片中可以看見新郎比利(Billy Hunt)站在草原上神情有點緊張，接著他期待已久的「新娘」款步向他走去。攝影師安德魯(Andrew Craig Stevens)告訴毫不知情的比利，能夠轉頭見新娘了，在比利轉過頭後他傻眼了一秒隨即笑罵了聲髒話，因為站在他面前的，是他最好的朋友帕特(Pat)。因為帕特的「新娘裝扮」太精緻，使這倆人直接抱在一起放聲大笑。畫面中能看見比利笑到摀著肚子跪倒在地。據攝影師安德魯所說，這搞笑地小插曲是新娘莎莉的主意，安德魯也表示，婚禮賓客席當時也被這搞笑的一幕震撼，整場婚禮充滿了爆笑聲。

(中時電子報)