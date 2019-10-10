今天適逢一年一度的雙十國慶，國民黨執政各縣市紛紛掛起了國旗，其中高雄可說是睽違了20年中華民國國旗再度旗海飄揚，讓不少高雄人有感。有位正妹網友李明璇就表示，「這真是未曾所見的景象，看到許多店家騎樓、住戶陽台、好多高雄人都陸續主動掛國旗，感動之情溢於言表！」驚呼，「高雄真的不再一樣了」。

國民黨黨代表李明璇今在臉書發文，最近高雄變成一個旗海飄揚的城市，這真是未曾所見的國慶景象，特別的是，「我還看到許多店家的騎樓、住戶的陽台、行進中的機車後照鏡⋯等，好多高雄人都陸續主動掛起國旗，感動之情真的溢於言表！」

實在是被國慶氣氛感染，今天，「我們也在辦公室的外牆掛起五面的大國旗，室內室外總共插滿二十幾面的小國旗，這是我們第一次打從心底想這麼做！就在我們完工非常興奮合照的時候，有路過的汽車駕駛搖下車窗、伸出手，向我們這些年輕人比讚」。

「高雄真的不再一樣了，我很喜歡現在的高雄，謝謝韓市長，謝謝每一位愛國家的人」。

(中時電子報)