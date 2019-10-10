總統蔡英文發布最新競選影片，竟大打「中華民國牌」！影中滿是「中華民國」元素，與蔡過往對這4個字避諱再三的態度成對比，讓人瞠目結舌。台北市議員李明賢痛批，民進黨前後不一的態度，可見一切都是選票考量，目的是在激化族群對立藉以牟利。

李明賢在政論節目《少康戰情室》不客氣直言，如果蔡英文真心愛中華民國，拜託他這次要連任的所有的造勢場合，要求所有台下支持者，每個人人手帶一枝國旗！更怒嗆民進黨過去的選舉動員，從來沒在台下看過國旗！

李明賢質疑：「現場加起來幾萬人，10面國旗都不到，你是真心愛還是選舉拿來當口號喊一喊？或者是人家講的『借殼上市』？」不僅如此，李更直接拿出數據打臉：「2016年蔡英文就職典禮，他講中華民國講幾次？5次！2017年喔，3次！很多時候他是用說『這個國家』、『這個國家』……他『這個國家』用10幾20次了！去年2018年講中華民國才講6次，講『台灣』講了48次！」

眼看蔡英文大打中華民國牌，試圖向中間靠攏，搶攻「中華民國派」選票，李明賢痛批：「所以你真的有中華民國嗎？還是選舉的時候才在喊？」至於蔡的目的，李分析有三：一是激化美中角力下的經濟選民，二是激化香港反送中下的反共派，三是激化壓縮藍軍的選票。總之，蔡是「台灣國派」在「偽裝成中華民國派」，可見一切都是假的，根本都不是真的！

(中時電子報)