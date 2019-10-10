網友留言。（圖片摘自不禮貌鄉民團臉書）

英國「倫敦政經學院」（LSE）8日在官網發表聲明，確認在1984年頒發法學博士學位給蔡英文，相關紀錄證實收到蔡英文的論文。對此，一直猛打蔡英文論文真假的資深媒體人彭文正先是表示，要控告倫敦政經學院。網友樂得要彭快告！更有網友表示，「拜託一定要告啊，感覺像告台灣銀行印假鈔啊，精彩」！

對於LSE的聲明，彭文正在《政經關不了》表示好樂，可以開香檳了。彭更表示，他本來不知道要告蔡英文什麼，但看到LSE的聲明後，可以開告了！彭指出， LSE其中這句「如果你們懷疑1984年那群人是有問題的」，就是LSE現在可能是辯解他們當年這個動作，並不是背書，他們發這篇聲明則通通推給1984年。彭更表示，會有英國當地律師團提告，他也會到英國開國際記者會，更會直播連線報導，要讓讓蔡英文「丟臉到聯合國去」！

對此，臉書《不禮貌鄉民團》粉專表示真的夠了！底下網友紛紛要彭文正快告，「快告，真令人期待」、「看來，下次會出現倫敦政經學院控告彭文正了，真期待」、「快想想還有啥可告的，一定要告好告滿，鞏固面子，才不會下吸下井」、「拜託一定要告啊，感覺像告台灣銀行印假鈔啊⋯⋯精彩」、「不夠不夠，連指導教授一起告，觀落陰都要告到底」！

(中時電子報)