2019年雙十國慶典禮今天上午8點45分在總統府由陸軍專科學校戰鼓隊揭開活動序幕，現場陸續湧進觀禮民眾，蔡英文總統也預計10點25分進入會場，發表國慶談話，面對中國文攻武嚇威脅，提出「三個必須」，並揭示下階段國家目標。

上午國慶典禮進場前也發生意外小插曲，友邦聖露西亞表演團有位設計師，隨身攜帶組合器具用的鉗子、鋸子等物品，遭主辦單位攔查及沒收。

今年國慶典禮主題「攜手世界、台灣耀飛」，節目活動分為「序幕」、「國慶大會」及「主題表演」三部分。由陸軍專科學校戰鼓隊開場，再來是台北樂府藝術團的舞獅、培德體育會的熱舞表演，三軍聯合樂儀隊的操槍，還有海軍陸戰隊進行反恐戰技操演。

國慶大會預計10點開始，將由2架陸軍CH-47型直升機掛巨幅國旗及標語，緩緩通過總統府前廣場上空，並由歸化我國籍的雷敦龢神父和鋼琴家藤田梓，與30位東南亞新住民領唱國歌。

(工商 )