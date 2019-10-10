美國伊利諾州一名9歲男童，今年4月在拖車屋（流動房屋）園區放火，造成3名幼童及2名成年人被燒死，他被控5項一級謀殺罪、2項縱火罪和1項嚴重縱火罪，是美國至少13年來，首次有年紀這麼小的孩童被控大規模殺人。檢察官在法庭上坦承，用如此嚴重的罪名，來指控年紀這麼小的孩童，是「沉重的決定」。

法院文件顯示，今年4月6日，被告在芝加哥西南方約240公里的古德菲德爾（Goodfield）附近、一處拖車屋園區內縱火，造成一名1歲的嬰兒、兩名2歲的幼童、一名34歲男子及一名69歲的婦人死亡。負責此案的檢察官明格（Greg Minger）不願透露被告的資訊，包括他是否與被害人有任何關係。

據「美聯社／今日美國報／東北大學大規模殺人資料庫」數據顯示，這是美國自2006年以來，首次有這麼年輕的孩童，被控大規模殺人。

(中時電子報)