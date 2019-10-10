「南華早報」稍早報導，中國國務院副總理劉鶴打算在一天部長級會議結束後於明天離開華府，美國財經媒體CNBC的記者在推特表示，白宮已經否認這項傳聞。

白宮發言人告訴CNBC：「我們不知道副總理的行程現在出現變化。」

CNBC引述一名官員說法報導，劉鶴仍預計在11日傍晚離開。

詢及本週的美中貿易會議是否將有突破時，這名官員向CNBC表示，美國總統川普尚未做出決定。

(中央社)