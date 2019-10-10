勇士10日在主場遭到來踢館的紅雀血洗，首局被打10分創下季後賽首局最難堪紀錄，最終以1比13落敗，同時代表紅雀將晉級國聯冠軍戰，勇士則遭到淘汰。在勇士這個灰暗的夜晚，老捕手「公道伯」麥坎(Brian McCann)同時宣布將退休，卸下穿著15年的球衣。

這位35歲的老鐵捕麥坎在生涯最初以及最後都效力勇士，中間轉隊至洋基以及太空人，同時是2017年太空人奪下世界大賽隊史首冠的重要功臣之一。麥坎生涯前9年效力勇士，接下來曾在洋基待了3年、太空人2年，今年則回到老東家勇士後宣布退休，過去15年大聯盟生涯，麥坎曾連續6年入選全明星，6度獲得捕手銀棒獎。

麥坎在大聯盟留下1755場出賽、1018分打點、282支全壘打，以及打擊率2成62的成績。麥坎在宣布退休時僅淡淡地說，「對我來說就是這樣。」麥坎在最後一年出賽場次僅85場，是生涯次低場數，打擊率2成49。

而2012年退休、去年入選名人堂的勇士傳奇球星瓊斯(Chipper Jones)也在推特上表示祝福，「向我其中一個最喜歡的隊友表示祝賀，感謝你讓我保持年輕、讓我不用早2年退休！你是偉大的球員、天生領袖，更是好爸爸和好兄弟。麥坎，祝你退休愉快！」

To one of my favorite teammates ever.....congrats on a fabulous career! Thanks for keeping me young and keeping me from retiring a couple yrs earlier. Ur a true pro, a leader of men, a great father and a best friend! Have a great retirement, Brian McCann! Ur the best out there — Chipper Jones (@RealCJ10) October 10, 2019

(中時電子報)