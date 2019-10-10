台灣民眾黨在高雄市第一選區（旗山、美濃）立委，鎖定前民進黨議員羅鼎城，羅曾是總統府祕書長陳菊子弟兵，曾批高雄市長韓國瑜是「匪類」，後來退黨，民眾黨被認為是報復性選舉。黨主席柯文哲說，想太多，台灣政治大概超過85％曾是藍綠，純粹白紙一張很少，但台灣政治實況就這樣。

根據《上報》報導，柯文哲說，台灣政治上大概超過85％不是藍的就是綠的，純粹素人很少，我們在提名或尋求立委的過程中，正確來講85％本來就是藍綠，純粹完全是白紙1張很少，除非年齡很低到20幾歲，說他報復誰？拜託，想太多了吧，但這沒辦法，台灣政治現實的實況就是這樣。

民進黨祕書長羅文嘉說希望柯粉不要變韓粉，盼柯懸崖勒馬，柯說，不會啦，其實他的支持者從統計上很清楚，40歲以下、大學以上，都是屬於比較理性的。對於羅文嘉說校園智慧販賣機是弊案，惹得柯9日大罵「狗屁啦」柯說，羅還好意思說人家弊案？實在是。

最後，媒體詢問，嗡嗡包從半夜就大排長龍，柯說，他9日在網路上看到已經標價3500元，想說都還沒賣、還沒開始排，就已經標價3500元，想說能不能送一個給他？

(中時 )