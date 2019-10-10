先前始終沒有針對火箭總管莫瑞事件發表看法的美國總統川普，10日總算首次開砲，直指勇士總教練科爾、馬刺總教練帕波維奇被嚇壞了，只會說美國壞話，不過提到當前NBA與大陸之間的僵局，川普只說：「NBA必須自己解決！」

科爾與帕波維奇會成為川普首先開砲的對象並不意外，因為兩人早已公開說出許多不滿川普言論，川普說：「他們就知道說美國壞話，但一說大陸，就什麼都不敢批評了，我認為他們很可悲，一副只想討好中國的模樣，這件事有趣了。」

「我看到科爾的訪問，他就像一個被嚇壞的小男孩，都不敢回答問題，嚇到連自己說了什麼都不知道，但他沒事就說美國壞話，」川普說，「我也看了帕波維奇的訪問內容，他也一樣被這次事件嚇壞了，只是沒有科爾那麼嚴重。」

聽到自己恩師被川普如此批評，勇士球星柯瑞隨即回擊，「川普沒有其他事情可以做了嗎？NBA只希望跟大陸對話，不管發生了多麼糟糕的事情，我們都希望趕緊找到解決方法，或至少進行積極對話，而不是在社群媒體相互攻擊。」

「這件事情非常嚴重，我們還有很多事情必須釐清，我確實不了解大陸歷史，也不知道他們的歷史如何塑造他們現在的社會，」向來也很反對川普的柯瑞說，「這件事情不會那麼快過去的，所以日後我再來好好評論。」

(中時電子報)