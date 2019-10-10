高雄市府今（10）日7時30分舉辦國慶升旗典禮，湧入萬人齊聚高雄展覽館，現場旗海飄揚。市長韓國瑜發表10多分鐘「總統級」演說，未料他背後的巨幅國旗突然崩蹋，場面顯得尷尬，所幸工作人員急忙「救駕」上前扶著，韓也顯得淡定，處變不驚完成談話，至少沒有重演蔡英文總統3年前致詞時，被背板砸頭的經典畫面。

韓國瑜今天慷慨激昂發表國慶演說到一半，舞台背後的巨幅國旗背板突然掉落，險些砸到韓國瑜，台下民眾見狀驚呼「哇～掉下來了！」工作人員見狀上忙搭救，動員好幾名人力扶助背板，但韓似乎太投入也沒注意到，繼續淡定發表完演說。

不過這個「小插曲」，似乎也令大家覺得似曾相識。沒錯，就是2016年底，蔡英文出席桃園市社會住宅動土典禮，她在致詞之際，也突然被背後板砸到頭，當時還縮了頭一下，所幸沒有大礙。事發尷尬自嘲「「只是珍珠板、虛驚一場」。

(中時 )