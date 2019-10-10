郭玉玲(中)發起吃早餐送國旗活動。（楊漢聲攝）

郭玉玲(中)發起吃早餐送國旗活動。（楊漢聲攝）

台東辰如早餐店知名韓粉郭玉玲10日自掏腰包發起吃早餐送國旗活動，郭玉鈴準備了300面國旗供來店顧客免費拿取，民眾吃早餐開心揮舞國旗，慶祝中華民國生日快樂，另外郭玉鈴也發起「支持韓國瑜1人捐1元募款活動，目標要超過700萬打破假民調。」

郭玉鈴是資深韓粉，從韓國瑜要競選高雄市長時就默默支持他，還曾自掏腰包號召台東韓粉北上參加韓國瑜的造勢大會，韓國瑜日前到台東時也特地前來探望，當時還吸引無數韓粉擠爆街頭。

一整身「紅通通」為的就是慶祝中華民國生日快樂，郭玉鈴表示，10月10日中華民國的生日，希望家家戶戶都能懸掛國旗，於是她發起送國旗活動，只要到早餐店就1人送1支國旗，讓旗海能在後山飄揚。

郭玉鈴表示，除了送國旗外，她還特地發起「支持韓國瑜1人捐1元募款活動」，超過700萬打破假民調，她堅信韓國瑜支持度仍是最高，有如此多韓粉的支持民調不可能呈現如此，絕對是「假民調」，1人1元來展現出韓國瑜的真實民調。

(中時 )