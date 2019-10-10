貴婦奈奈（蘇陳端）和先生黃博健去年11月底捲款10億元潛逃海外，如今和公婆、阿姨滯留加拿大，並提出難民申請盼長期居留，據親近黃家人士透露，黃博健確實因玩期貨虧了不少錢，欠下巨額債務，但金額並非外傳7億或10億這麼多，真正壓垮貴婦奈奈夫妻的，是債主還要吃下黃博健的醫美診所，讓夫妻倆覺得要太多，才決定一走了之。

網路名人貴婦奈奈和經營醫美診所的先生黃博健，以及名醫公公黃立雄，去年11月相繼捲款潛逃國外，震驚台灣社會，事發後不僅黑幫派人追殺，還有憤怒的債主成立臉書專頁隨時公布貴婦奈奈一家人最新行蹤，連貴婦奈奈的大伯、在台大醫院擔任神經外科主治醫師的黃博浩，也因外界騷擾太多，看診時門外都有2名員警駐守。

不過時隔近一年，貴婦奈奈一家五口仍在加拿大逍遙。（摘自貴婦奈奈行蹤報馬仔團）

不過時隔近一年，貴婦奈奈一家五口仍在加拿大逍遙，大伯黃博浩的診間外也已不見員警，熟悉黃家人士透露，全案已有逐漸擺平的趨勢，黃家人也抱怨，當初黃博健積欠的債務並沒有外傳的7億或10億元這麼多，當初會一走了之，實在是因為債主除了逼還錢外，還想一併把黃博健的醫美診所「杏立博全」吃下，「附贈」診所這件事讓夫妻倆深覺無法接受，也是導致全家棄債逃跑的最後一根稻草。

(中時電子報)