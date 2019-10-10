美國總統川普默許土耳其攻擊敘利亞東北的庫德族人後，美國退伍軍人紛紛出面痛批他背棄戰場上的盟友，說這項突如其來的決定威脅著美國未來的夥伴關係。

土耳其部隊和飛機今天對敘利亞展開計畫已久的攻擊。川普下令撤軍後，讓安卡拉當局視為恐怖威脅的庫德族人頓失掩護。

法新社報導，過去負責美軍中東行動的前美軍中央司令部司令沃特爾（Joseph Votel），指控川普捨棄長期盟友，說庫德族是敘利亞民主力量（SDF）的核心，是過去5年來重挫激進組織伊斯蘭國（IS）的關鍵。

今年稍早退役的他投書「大西洋月刊」（The Atlantic）說：「這項離棄政策恐抹滅5年來對抗伊斯蘭國的進展，美國未來在戰場上需要強而有力的盟友支援時，可信度也將蕩然無存。」

他說，這突如其來政策的時間點再糟糕不過，「這項決定沒有徵詢過美國盟友或美軍領導階層，在美國最迫切需要夥伴的節骨眼上，這項決定恐影響未來夥伴關係」。

他指出，敘利亞民主力量自伊斯蘭國手上收復數千英里的土地、解放千千萬萬的人民，自己犧牲將近1萬1000人，反觀美國僅痛失6名軍人和2名平民。

另一位參與過伊拉克戰爭的退役軍人，現任民主黨國會議員加勒戈（Ruben Gallego）說：「伊拉克軍隊瓦解後，伊斯蘭國攻擊文明社會，而首當其衝的不是美國，不是土耳其，而是庫德族人。」

加勒戈說：「除了以色列，美國在中東最堅強、最始終如一的盟友就是庫德族人…而我們剛失去了他們。」

他推文說：「背棄庫德族人再次赤裸裸地提醒了我們，『美國優先』政策意味著『美國孤身隻影』。」

川普過去就曾表示希望終結美國對敘利亞的干預，說美國無法解決土耳其人和庫德族之間數百年以來的恩怨。

他暗示美國對庫德族已仁至義盡，「他們是在為自己土地而戰」。他說，庫德族「沒幫我們打第二次世界大戰，沒幫我們打諾曼第，這只是幾個例子…我們花了大筆款項協助庫德族人，讓他們有彈藥、有武器、有資金」。

「話說回來，我們喜歡庫德族人。」

(中央社)