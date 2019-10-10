PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人韓國瑜，歷經民調下滑危機，總算觸底反彈！最新民調顯示，韓支持度27.9％、總統蔡英文35.1％，雙方差距從上月底13.7個百分點，拉近至7.2個百分點。網友直言：「韓想贏就閉嘴，蔡內政會自爆。」

旺旺中時媒體集團最新民調顯示，韓國瑜支持度27.9％、蔡總統35.1％，雙方差距從13.7個百分點，拉近至7.2個百分點，韓有觸底反彈跡象。然而，韓在年輕、高學歷及中間選民支持度偏低，泛藍支持者僅66％表態挺韓，無疑是韓陣營須彌補的缺口。

值得注意的是，由於不少選民存有「西瓜偎大邊」慣性，因此民調特別詢問「您認為哪位候選人當選總統機會較大？」看好度依序為蔡47.1％、韓24.9％、其他候選人0.7％，顯示目前藍軍正處於信心不足狀況。

民調一出，回響熱烈，網友紛紛回應：「韓想贏就閉嘴，蔡內政會自爆」、「如果閉嘴到投票還是有機會的」、「他閉嘴就不是韓國瑜了」、「我建議去美國後就躲好，撐到投票前回來，或許就能當選了」。

也有人認為：「可惜韓導要請假去秀下限啦」、「建議他不要說什麼就在台上揮手唱歌就好」、「這兩邊是比賽不討厭，不是比賽討人喜歡，誰懂得閉嘴誰贏」、「民進黨真的囂張又跋扈，不要以為你一定贏」。

(中時電子報)