台南市長黃偉哲10日參加國慶升旗典禮。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲參加升旗典禮後，在國旗與憲兵前致詞。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲10日上午7時許在永華市政中心西側廣場參加國慶升旗，提到台灣人各自有政治立場，國旗卻是最大公約數，藉由升旗典禮可以團結人心，凝聚大家對台灣的向心力。

台南市政府舉辦國慶升旗典禮，現場約300人參與，黃偉哲出席時順應時事重申言論自由，認為台灣人擁有各自立場的言論自由，卻能視國旗為最大公約數，團結在這面旗幟之下，認為慎重舉辦升旗典禮有團結人心的效果。

他提到最近台灣北、中、南各地學校的連儂牆，陸續都遭大陸客撕毀牆上支持香港標語，感覺可悲可笑，黃偉哲說，大陸是沒有言論自由的地方，這群大陸客來台灣，卻見不得別人展現言論自由，無法體會台灣有民主的空氣，反而在台灣遂行專制行為，令人遺憾，強調連儂牆怎麼撕，也撕不毀台灣的言論自由。

黃偉哲表示，今年的台南市面臨蠻多挑戰，例如813水患，就是因為市府團隊在上半年的努力，才能讓水患災害損失降到最低。

參加完嚴肅的升旗典禮，黃偉哲不忘推銷台南觀光，他表示，10日是國慶假期4天假期第1天，即日起有很多活動都會在台南市舉辦，期待大家參與，「畢竟國慶是莊嚴的，但是假日是歡樂」。

影片：https：／／youtu.be／mp7hnFYQXR0

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