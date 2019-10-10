台中市政府10日在市府前廣場舉行升旗典禮，現場市民向國旗舉起最敬禮。（黃國峰攝）

前新北市長朱立倫和市長盧秀燕、副市長楊瓊瓔一起唱國歌。（陳世宗攝）

前新北市長朱立倫和市長盧秀燕、副市長楊瓊瓔一起向國旗敬禮。（陳世宗攝）

前新北市長朱立倫和市長盧秀燕等，一起跳健康操，展現出兩人的好交情。（陳世宗攝）

台中市政府10日在市政府前廣場盛大舉辦升旗典禮，吸引上萬人參加，破天荒祭出3項史上第一次，包含首次金曲歌后江惠儀領唱國歌、無人機迎接國旗進場、東南亞最大LED螢幕轉播；前新北市長朱立倫特到台中市與市長盧秀燕一起參加升旗典禮，並稱讚盧秀燕是媽媽、招商、環保及國慶市長，一起同心協力、共創雙十。

「2019璀璨國慶 富市台中」升旗典禮，今日在台灣大道市政大樓府前廣場舉行，由著名琴聲和弦的管樂團-小仰角重奏樂團率先為台中雙十國慶揭開序幕，高水準演出，由在正統音樂學院下學習，同時也跨界表演的4位年輕樂手組成，曲風不論古典或流行皆能完美呈現，深受大眾喜愛。

前新北市長朱立倫與台中市長盧秀燕抵達會場時，立馬受到民眾的熱烈歡迎，爭相和他們拍照；挺韓大聯盟、台中市823協會、台中市菁英協會和上萬民眾將現場擠得水洩不通，現場青天白日滿地紅的大小國旗旗海飄揚。

今日迎旗儀式首次規畫由文華高中擔任地面旗手，與空中無人機同步「陸空迎旗進場」，今年更首次邀請金曲歌后、同時也是台中人的江惠儀與力行國小少棒隊小朋友共同領唱國歌，現場也發放小國旗，展現旗海飄揚的壯觀場面。

今年國慶亦有廠商熱情響應製作「台中國慶好禮」愛心套組，由盧秀燕市長代表將所得20萬元捐給和平區自由國小及霧峰區光正國小，協助學校運動團隊運作與發展。

市長盧秀燕說，今年國慶台中市政府擴大舉行，國旗有往年3倍之多，市民慶祝國慶有3大特色，熱愛中華民國以中華民國為榮：因朱市長是好朋友，特邀請他一起來參加升旗典禮，一切以市政為優先。

朱立倫被問到「韓朱配」時，他說國慶日就不要談不存在的事情，和盧市長一起同心協力、共慶雙十，下午回台北一起和立委候選人捐蔥油餅；他知道今天新北市長侯友宜市長帶國旗衝向硬漢嶺，非常有創意、真是硬漢！不管總統或立委候選人大家都是朋友，不是同志、也是朋友，多爭取各界支持！

今天活動免費發放5000面小國旗、太陽餅、礦泉水及限量國慶腰包給民眾，活動並安排有氧活力早操，帶領市民朋友活力迎接早晨、光華高工樂儀隊的儀隊專業表演，散發出精神抖擻的儀隊精神、以及由數十台輕型飛機壓軸在空中展演一系列的飛行表演，機身彩繪國旗，象徵福氣運氣一飛衝天，國運、市運昌隆。

台中市政府10日在市府前廣場舉行升旗典禮，前新北市長朱立倫（右2）到場參與，與台中市長盧秀燕（左2）、副市長楊瓊瓔（右1）、台中市議員黃馨慧（左1）一起比雙十手勢，祝中華民國，生日快樂。（黃國峰攝）

台中市政府10日在市府前廣場舉行升旗典禮，現場中華民國國旗海飄揚。（黃國峰攝）

(中時 )