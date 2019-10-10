高雄某私立大學醫學院18歲林姓學生，因練舞與打太極拳的80歲傅姓老翁發生衝突，竟以俗稱「化骨水」的氫氟酸潑酸洩憤，造成老翁傷重死亡，造高雄地檢署依殺人罪起訴，全案由高雄地院審理中。據悉，林生高三時出現情緒障礙，經常請假就醫。

起訴指出，去年7月剛考上醫學大學的18歲林男到文化中心涼亭練舞，因起爭執，涉嫌推倒練太極拳的傅姓老翁，傅翁雖然頭部撞傷但未提告，警方依社會秩序維護法對他人施加暴力，裁罰林男3000元。

林男隔月收到裁處書後心生不滿，便到化工行購買俗稱「化骨水」的化學原料氫氟酸，店家一度起疑，詢問他購買用途，林謊稱「醫學院課程實驗用」，還報出早已上網查好的醫院統一編號取信，順利購得。

隔日，林到文化中心涼亭找傅翁，先拿出電擊棒攻擊對方，再潑灑「化骨水」，傅翁皮膚遭腐蝕冒白煙，忍痛走到100公尺外的人行道求救，最後傷勢過重，送醫不治。

據了解，林姓男大生是家中獨子，成績優異，去年畢業於高雄市某知名高中。據三立新聞報導，林生高中在校園裡相當活躍，但高三時卻飽受情緒障礙困擾，多次就醫，平時須服用藥物控制，成績甚至一落千丈，掉到及格邊緣。

(中時電子報)