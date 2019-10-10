謝寒冰臉書。（摘自謝寒冰臉書）

網友留言。（摘自謝寒冰臉書）

國民黨草協聯盟發起人李正皓日前怒嗆「挺韓五虎將」之一的文山伯是什麼咖，憑什麼批評前總統馬英九，對此，資深媒體人謝寒冰反批李正皓，「一個被人指控性愛偷拍的渣男，居然還有臉嗆文山伯是什麼咖」？

馬英九因與郭台銘一抱，遭「挺韓五虎將」之一的文山伯痛批馬「國民黨奶水盡養這種咖」，此舉引發馬辦高分貝反擊，而李正皓也在政論節目上護航馬英九，怒嗆文山伯「你又是什麼咖」。更痛批文山伯有幫國民黨立下什麼汗馬功勞！

對於文山伯遭李正皓轟是什麼咖一事，謝寒冰看不下去，在臉書發文怒批李正皓，稱「一個被人指控性愛偷拍的渣男，居然還有臉嗆文山伯是什麼咖？看來自知之明真的是一種美德，很多人一輩子都學不會～」底下網友也紛紛表示，「說的好」、「支持，文山伯」、「文山伯非常棒！五虎將加油」！

在2016年時，李正皓遭前同事爆料，稱他作假帳、上酒店還偷拍與多名女子的性愛影片，引發軒然大波。李提告求償，台北法院認為，前同事未確認偷拍性愛影片及挪用公款上酒店的真實，須賠償5萬元，並刪除個人臉書留言。

(中時電子報)