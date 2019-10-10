今天是雙十國慶，身為創建中華民國的國民黨，強打捍衛中華民國牌，痛批蔡政府心中沒有中華民國，執政3年多來，充斥「無能、傲慢、濫權、酬庸」，期盼明年國人做出正確選擇，共同守護中華民國。

國民黨稍早發布新聞稿，先帶領民眾搭乘時光機，108年前的今天，中國國民黨在武昌成功起義，催生中華民國。民國83年10月10日國慶日適逢颱風來襲，群眾不畏風雨參加升旗儀式，重頭戲則是總統府前的閱兵大典。

時序拉回現在，國民黨表示，曾幾何時，歷經政黨輪替多次，蔡英文執政後，「中華民國」成為她口中的「那個國家」，國旗不見了，慶典升旗儀式變成難事，唱國歌變得難以啟口。

國民黨說，身為中華民國總統，卻恨不得自己與中華民國無關。這位一心搞台獨的蔡英文，到了選舉卻換了腦袋，大言不慚地說「中華民國不分你我」，要來融合「中華民國派」和所謂的「台灣派」，並宣稱自己才是中華民國主權的捍衛者。

國民黨抨擊，蔡政府利用修改課綱、改變稱謂等方式，形塑所謂『台灣是主權國家，現在的國號是中華民國』來為台獨鋪路，更令人難以苟同。

「民進黨政府心中沒有中華民國」，國民黨嘲諷，民進黨在野時天天意圖消滅中華民國，說中華民國是流亡政府，現在卻說要保衛中華民國，誰相信呢？試想，在蔡政府治理不到4年，台灣已經千瘡百孔；若再給她4年，中華民國只會「粉身碎骨」。

國民黨盼望慶祝中華民國108歲生日的之際，請大家深思國家未來的走向，還能夠讓「無能、傲慢、濫權、酬庸」的蔡政府持續執政嗎？明年1月11日，就是決定中華民國未來的時刻，期盼國人以選票做出正確的選擇，共同守護中華民國。

(中時 )