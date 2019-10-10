今天是中華民國國慶日，藍營執政的縣市也紛紛升國旗唱國歌，而全台人口最多的縣市，新北市遵循往例雖沒舉辦升旗典禮，但市長侯友宜選擇用不同的方式展現愛國心，侯友宜今攀登觀音山硬漢嶺，升國旗、唱國歌，大聲祝中華民國生日快樂。

侯友宜說：中華民國國慶日生日快樂，我們用一種慶祝生日來代表我們對我們中華民國展現一個團隊凝聚的力量，因為硬漢嶺爬上去是非常的不容易，選擇了硬漢嶺，就是期待我們的同事能夠讓自己更有體力、更有耐力來照顧市民，同時也用這樣一個精神來慶祝我們中華民國的國慶生日快樂。

侯友宜透露，「我在這裡有一個滿滿的心願，讓中華民國在未來的歲月裡面，越來越茁壯，越來越堅韌，越來越能夠在國際上跟所有的全世界國家，讓大家能夠看到中華民國，讓中華民國的榮耀能夠在全世界能夠彰顯，這是我們最大的心願」。

記者也問侯友宜，「今天選擇走自己的路，會不會有點不同調的感覺？」。

侯友宜坦言，「其實我可以理解也謝謝吳主席，是希望各縣市都能夠辦升旗典禮，其實我們新北市，我在這裡7年多的日子裡面，我們辦國慶日的升旗辦2次，每一次慶祝的方式是不一樣，我們最重要的升旗的典禮都是辦在元旦的擴大升旗典禮」。

他也強調，當時民政局的規劃，就是要挑戰硬漢嶺，到硬漢嶺上面唱國歌、國旗歌，然後把國旗來升起，「其實我們今天的升旗，跟我們的主席講的也是一樣的，只不過每一個人所表現的方式雖然不一樣，但是升國旗、唱國歌、愛國家這件事都是一樣的，所以我相信大家都時同心齊力往前走」。

(中時電子報)