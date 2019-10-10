外傳高雄市長韓國瑜可能於11月訪美，不過至今仍未定案。國民黨立委許毓仁、韓國瑜國防顧問團隊黃介正、陳永康及田在勱等人今赴美國國務院，與美國對台事務相關的官員進行交流。席間談到韓國瑜赴美，美方官員以中文表示「歡迎光臨」，並強調他們對台灣各政黨都保持中立。

許毓仁轉述，他向美國官員詢問關於韓國瑜市長訪美 的看法，美方官員表達期待他的到來，甚至用中文說「歡迎光臨」，只要韓國瑜日期確定就會開始相關的準備工作。美方也再次強調，他們對台灣各黨派都保持中立，對於總統候選人來訪都歡迎交流和溝通、對話，也期待無論誰勝選當上中華民國總統都繼續合作。

許毓仁表示，雙方就國防事務進行深入對談，他也向美方明確表達，將來國民黨執政，與美國軍事合作交流的既定政策不會改變，也會支持相關的軍售項目，並針對韓國瑜總統的國防政策提出幾個重要想法：雙方的軍事交流我們期待更深入、更希望投資在我方軍事人員的培訓教育、也明確表達F16軍購的特別預算立法院跨黨派會支持、另外也希望美方支持台灣參與區域人道救援的演練。

針對資訊戰爭(cyber warfare)，許毓仁也提出了希望與美國合作，建立台美資安聯防 系統，台美雙方深入進行人才、技術、訓練交流，和資安戰爭演練的部分能夠進行更實質的對接，美方表達高度肯定也期許種雙方有進一步合作。

(中時 )