邊健走邊嚼口香糖，有助於提升減肥效果。日本一向最新研究發現，一邊健走一邊嚼口香糖，可以提升健走的速度、距離，讓卡路里消耗更多、燃燒更多脂肪。主導研究的早稻田大學運動科學學術院副教授宮下政司指出，可能因為咀嚼口香糖時可以調整心跳、提高心跳數，產生「心臟運動同步」現象，有助於提高步行距離、速度以及步數，增強身體功能。

研究刊登於2019年6月《Journal of Physical Therapy Science》期刊中，由日本早稻田大學以與食品業者合作進行研究，實驗對象分成兩種健走方式運動，發現一邊嚼2顆口香糖一邊健走15分鐘的人，比只含著口香糖錠不咬的人，卡路里消耗、脂肪燃燒效果、心跳數都比較高，步行距離、速度也高。

早安健康報導，宮下政司說，心跳和運動節奏的同步現象在高齡者當中很常見，他認為讓高齡者運動的同時咀嚼，促進健康的功效會很好。

(中時電子報)