被譽為詹姆斯接班人的今年選秀狀元「爆鞋哥」錫安威廉森，簡直把10日這場遭遇公牛熱身賽，當成個人灌籃秀，全場投13中12，貢獻全場最高29分，外加4籃板、4助攻，鵜鶘也靠板凳末節爆發，最後以127比125逆轉擊退公牛。

下半場一度落後23分的鵜鶘，卻在末節靠著替補陣容追上，一波誇張25比10反撲，打到最後1分05秒，追成125比125平手，甚至靠著亞歷山大沃克最後57秒兩罰俱中，取得127比125超前，這是鵜鶘自從第1節後的首度超前。

打到最後7.3秒，原本裁判把界外球判給鵜鶘，卻在重看慢動作後，確定球被鵜鶘中鋒歐卡佛撥出界外，公牛保有最後一擊機會，可惜公牛把球發進場內後，隨即出現掉球失誤，球一路滾到球場中圈附近，也讓公牛宣告無力逆轉戰局。

鵜鶘得以演出大逆轉，除了錫安威廉森恐怖的內線發揮，更靠亞歷山大沃克、歐卡佛兩名替補各拿13分的精采表現，「球哥」朗佐鮑爾雖只拿下2分，卻有9助攻、4抄截、4籃板；公牛則以拉維28分最高，波特16分、8助攻與7籃板。

(中時電子報)