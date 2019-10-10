陳孝萱、吳大維、崔佩儀、張皓在11日播出的中天《麻辣天后傳》，大聊「出道20年進化史我們不為人知的演藝之路！」主題，分享出道至今不為人知的祕辛。入行28年的陳孝萱，學生時期偶然被相中拍廣告，因此踏入演藝圈當起模特兒，她自曝曾接到國際保養品牌邀約，對方卻騙她到飯店，要她陪客戶吃飯。

陳孝萱表示：「對方要我去一家飯店，說已經連絡好一組攝影師要拍攝，結果到了飯店房間，一打開發現是空的，對方才說香港客戶很喜歡我，客戶來台灣的時候，我可不可以陪他，要我隨便開一個價。」她當場拒絕，對方卻死纏爛打，她作勢要大聲呼救，才順利脫身。自此她發現不能沒有經紀公司，於是簽了一紙15年的經紀約，但簽約前她已參加台視「欣欣劇場」培訓計畫，成為電視台末代的簽約演員，還拿過14個月的年終獎金，只是簽了經紀約後，與公司發生合約糾紛，當時她手上有不少戲約，公司卻發存證信函威脅，她擔心劇組拍攝進度受影響，不敢再接戲，轉往主持界發展。

利菁差點和陳孝萱同期出道。（中天提供）

主持人利菁爆料，她差點和陳孝萱同期出道，過去她曾參加同一家電視台新人徵選，一路過關斬將，從千人海選到最後十餘人競爭，可惜沒通過最終選拔。利菁透露，最終選拔是男、女配對試戲，她原打好如意算盤，上午參加試戲，下午趕場走秀，沒想到電視台卻要他們先拿劇本，下午再回來試戲，她只好先趕去走秀，再回電視台，只是過程狀況連連，「去走秀遇到停電，三點多結束男友來接我，卻忘了拿手機，趕回原地手機已經不見，找半天都找不到。」利菁後來回到台視時徵選已經結束，她因此沒有通過最終選拔，現在只想和當時配對試戲的男搭擋道歉，「我想跟那位男生說，不好意思誤了你一生！」

(中時 )