統、獨團體赴國慶大會外抗議 13:442019/10/10 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣國抗議。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一邊一國行動黨抗議。（姚志平攝） 全民拔菜總部成員抗議。（姚志平攝） 統、獨雙方各據一方。（姚志平攝） 總統府前舉行雙十國慶典禮，獨派團體台灣國、一邊一國行動黨，及統派團體全民拔菜總部成員皆到景福門附近抗議。(圖文／姚志平) (中時 ) #團體 #抗議 #景福門 #台灣國 #行動黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 靜宜大學勇奪「第9屆全國私立大專校院程式競賽」團體冠軍 12:052019/10/06 生活 愛在每個角落慈善園遊會 民眾踴躍獻愛心 20:242019/10/06 生活 伊拉克反政府示威 104死6000多人受傷 07:522019/10/07 國際 抗議貪腐超越宗教黨派 伊拉克反政府示威一次看 17:082019/10/07 國際 香港抗爭活動 川普籲人道解決 09:142019/10/08 國際 川普：必須和平解決香港問題 否則影響中美談判 12:202019/10/08 國際 砸勞動局長頭判3月 李明彥又摔酒瓶抗議 12:062019/10/08 社會 太敏感啦！蒂芙尼珠寶火速撤模特兒遮眼宣傳照 23:512019/10/08 兩岸 美9歲童縱火燒死5人遭起訴 兒福團體轟太扯 22:482019/10/09 國際 柯郭結盟未衝出政黨票 選情陷泥淖 23:552019/10/09 政治 政治熱門新聞 LSE為蔡學位背書 彭文正開心到想開香檳 - 政治 韓身邊內鬼是他們！發言人傻眼了 - 政治 韓民調狂升7％ 網：這招讓小英滅頂 - 政治 抓到了！直擊陳致中又流連養生會館 「鬆一下」 - 政治 最新民調出爐 韓國瑜真的GG了？網：笑死！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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