一邊一國行動黨抗議。（姚志平攝）

全民拔菜總部成員抗議。（姚志平攝）

統、獨雙方各據一方。（姚志平攝）

總統府前舉行雙十國慶典禮，獨派團體台灣國、一邊一國行動黨，及統派團體全民拔菜總部成員皆到景福門附近抗議。(圖文／姚志平)

(中時 )