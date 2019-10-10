一行人沿著步道拾階而上。(吳亮賢攝)

總長1.4公里的路程，侯友宜約花了80分鐘到達山頂。(吳亮賢攝)

侯友宜在硬漢嶺上升起國旗。(吳亮賢攝)

侯友宜率市府團隊高唱國歌。(吳亮賢攝)

國慶日一早，新北市長侯友宜率領各局處首長來到五股觀音山，以攀登硬漢嶺的方式慶祝國慶日，對於外界質疑，未舉辦升旗典禮是否與黨中央不同調，侯友宜表示，當時民政局規劃就是要挑戰硬漢嶺，「每一個人所表現的方式雖然是不一樣，但是升國旗、唱國歌、愛國家這件事都是一樣的。」

今日上午7時30分，侯友宜率領市府一級主管攀登硬漢嶺，在簡單暖身後，即從觀音山遊客中心後方的楓櫃斗湖步道出發，總長1.4公里的路程，侯友宜約花了80分鐘到達，並在硬漢嶺石碑前升起國旗，高唱國歌。

侯友宜表示，平常市府同仁公務繁忙，很少把自己身體照顧好，選擇爬硬漢嶺，就是期待同仁們，讓自己更有體力、更有耐力來照顧市民，同時用這樣一個精神來慶祝中華民國的國慶生日，期許未來新北市明天能比今天更好，中華民國越來越茁壯、堅韌。

對於記者提問，國民黨主席吳敦義希望各藍營執政縣市都能夠辦升旗典禮，但自己卻選擇爬觀音山是否不同調？侯友宜回應，「當時民政局規劃，就是要挑戰硬漢嶺，到硬漢嶺上面唱國歌、唱國旗歌，然後把國旗用我們的方式來升起，所以其實我們今天的升旗，跟我們的主席講的也是一樣的，只不過方式是不一樣。」

侯友宜表示，因為臨時2、3天才告知，相信各縣市有的人也會來不及，每一個人表現的方式雖然是不一樣，但是升國旗、唱國歌、愛國家這件事都是一樣的。

至於是否有先跟吳敦義報告要來爬觀音山，侯友宜說，「這段時間都有對外說明，應該都非常的清楚，大家都不用過度的解讀」，侯也強調，平常多認真、多努力做事，「讓新北市一天比一天好、台灣一天比一天好，中華民國就會比現在更好，這才是慶祝國慶最有意義的一件事。」

(中時 )