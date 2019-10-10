環保署10點的空氣品質指標(AQI)預報表示，今天環境風場為東北風，風速稍強擴散條件佳，全台空氣品質介於良好至普通等級。依10時監測結果，北部、宜蘭及花東空品區以「良好」等級為主；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區、澎湖、馬祖及金門為「普通」等級。

預報指出，午後受光化作用影響須留意臭氧濃度上升情形。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏局部地區及馬祖、金門地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

預報提及，未來一週，10日至15日東北風影響，北部及東半部位於迎風面，擴散條件較佳，中部以南位於下風處，須留意擴散不良致空氣品質較差；14、15日風速增強，可能引發揚塵現象。此段期間東北風可能挾帶境外污染物影響西半部沿海及離島地區，境外污染影響程度需視上游空氣污染物累積濃度而定。

(中時 )