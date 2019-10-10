台中太平區公所於新福公園設製台中市第一座攀爬式探索遊具，結合跑酷攀爬與滑梯，遊具全長9公尺，高5.3公尺，小朋友開心體驗攀爬式探索遊具。（馮惠宜攝）

是公園也是遊樂場，台中太平區公所於新福公園設置台中市第一座攀爬式探索遊具，結合跑酷攀爬與滑梯，遊具全長9公尺，高5.3公尺，城堡式造型屋頂上插著迎著風的旗子相當討喜，安全又吸睛，也成為親子遊憩新亮點。

太平區新福公園位於旱溪東路二段100號旁，精武橋北側，不僅交通便利，道路兩側設有停車格外，公園內也設有ibike微笑單車站，提供共享自行車鼓勵民眾至公園運動；新福公園面積1.45公頃，相當於1.7個足球場大小，除有台中市第一座攀爬式探索遊具外，園內花木扶疏設施完善，另設有沙坑、兒童遊憩區、體健設施、籃球場、廣場及水雉意象名家雕塑…等設施，站在公園中心更可迎著風，欣賞太平晨景夕照。

這座「探索迷宮」是台中市第一座攀爬式探索遊具，在啟用之前區公所請驗證單位進行檢測，以符合CNS及兒童遊戲場設施安全管理規範；太平區區長許貴芳表示，市府進行公園改造，他思考太平區公園應引進新式遊具，幾番考量選擇攀爬式探索遊具，讓小朋友眼、手﹑腳全身併用，在探索中體驗各種動作，強化核心肌群並培養感官統合能力！許貴芳也建議民眾可趁假期規劃來新福公園遊玩，或到鄰近的旱溪自行車道騎腳踏車，來趟親子半日遊，共度快樂的親子時光。

(中時 )