總統蔡英文於國慶談話中表示，無論是哪個黨派，只要是生活在這塊土地上的人民，都不能分割彼此。

中華民國不是誰的專利，台灣也不是誰能夠獨佔。「中華民國台灣」六個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識。 對於未來，蔡英文提出三大方向：第一，讓國人繼續團結在自由民主的旗幟下，捍衛國家主權。第二，持續壯大台灣，強化經濟實力，讓民富而國強。第三，積極走向世界，克服挑戰，讓中華民國台灣在國際舞台上抬頭挺胸，勇敢自信。 蔡英文指出，第二季台灣經濟成長率，已經重返亞洲四小龍之首。世界經濟論壇評比台灣是四大「超級創新國」之一。台灣的高科技和創新產業，也走在世界的最前端。

台灣的體育選手、我們的技能國手，無數充滿創意的設計師、藝術家，在國際舞台發光發熱，帶給台灣榮耀和驕傲。自製的福衛五號，以及福衛七號接連升空，展現太空科技實力。就連人類歷史上第一次觀測到的黑洞影像，也有台灣科學團隊的參與。 蔡英文表示，當台灣可以上太空，可以看見五千五百萬光年外的黑洞，那麼，眼前還有什麼挑戰，是我們沒有勇氣面對的？歷史的磨難，會因為我們的韌性，而被轉化為成長力量。天災的挑戰，會因為我們的努力，而成為再生的契機。

這塊土地上每一個人的努力，都讓我們的國家，一天一天變得更好、更進步。 蔡英文呼籲，在國慶日這一天，這塊土地上的所有人民，都團結在自由民主的旗幟下，樂觀面對未來、堅定克服挑戰。天佑台灣，台灣加油，中華民國加油。

(工商 )